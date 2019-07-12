انت الان تتابع أتلتيكو مدريد: يجب على برشلونة دفع 200 مليون يورو للحصول على خدمات غريزمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أن على نظيره برشلونة أن يدفع مبلغ 200 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان وليس 120 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي دفعه النادي الكتالوني صباح اليوم في مقر رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا".

وأشار أتلتيكو مدريد في بيان له إلى أنه على برشلونة أن يدفع قيمة الشرط الجزائي الذى كان ساريا وقت تفاوضه مع اللاعب (200 مليو يورو) وليس القيمة المخفضة لهذا الشرط والتي تراجعت إلى 120 مليون يورو فقط هذا الشهر.

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وقال أتلتيكو مدريد في البيان المذكور: "أتلتيكو مدريد يعتبر المبلغ المودع غير كاف للوفاء بقيمة الشرط الجزائي، حيث أن الاتفاق بين اللاعب ونادي برشلونة تم قبل تراجع قيمة هذا الشرط من 200 إلى 120 مليون يورو".

وطبقا لبنود عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، تراجعت قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو في أول تموز/يوليو الجاري، إلا أن النادي المدريدي يعتقد أن الاتفاق بين المهاجم الفرنسي وبرشلونة تم بنجاح قبل ذلك التاريخ، وبناء على ذلك يرى أنه يحق له الحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي قبل التخفيض.