شكرا لقرائتكم خبر عن حزن في معسكر منتخب الجزائر.. إصابة يوسف عطال بخلع في الترقوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى المنتخب الجزائري ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره النيجيري في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا في مصر.

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وكشف الموقع الاخباري الالكتروني «سبورتس نيوز ديزاد» الجزائري أن مشوار يوسف عطال مدافع الفريق في البطولة انتهى، بعد معاناته من خلع في الترقوة.

وكان عطال تعرض لإصابة في الدقيقة 30 من المباراة التي فاز فيها منتخب الجزائر على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4 /3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/ 1.

وشارك مهدي زفان لاعب رين الفرنسي بديلًا لعطال، حيث من المتوقع أن يشارك أساسيًا في مباراة نيجيريا في الدورقبل النهائي، حيث بدأ جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري في تجهيزه.