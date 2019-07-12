شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على «أمونيا» بهدف أيمن حفني في ختام وديات معسكر قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة الزمالك وأمونيا القبرصي، بهدف دون رد سجله أيمن حفني في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، في رابع اللقاءات الودية والأخيرة للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري الممتاز وكأس مصر.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، استطاع الزمالك خلال التجربة الرابعة له أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له، في ختام معسكر الإعداد الخارجي، حيث تعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء، نشاطا ومحاولات مكثفة من جانب لاعبي الزمالك للتسجيل المبكر، وسدد يوسف أوباما كرة مميزة، من ركنية بهاء مجدى تصدى لها حارس فريق أمونيا القبرصي.

وأطلق محمود عبدالعزيز قذيفة مرت بجوار القائم من تمريرة متقنة لمحمد إبراهيم، وواصل لاعبو الزمالك الضغط المكثف على فريق أمونيا القبرصي.

ونجح الثنائي حازم إمام وأحمد مدبولي، في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمنى، كما شكل بهاء مجدي ومحمد إبراهيم خطورة من الناحية اليسرى.

واعتمد الزمالك على اختراقات يوسف أوباما من العمق، لتشكيل خطورة على مرمى أمونيا القبرصي.

وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبدالعزيز ومحمد حسن.

وأهدر عمر السعيد فرصة محققة من عرضية لحازم إمام لعبها بالرأس بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

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وفى بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني باللاعب أحمد سيد زيزو بدلا من أحمد مدبولي لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى أمونيا القبرصي.

وكثف الزمالك من ضغطه خلال الشوط الثاني عن طريق الأجناب بالاعتماد على محمد إبراهيم في الجبهة اليسرى، وأحمد سيد زيزو بالجبهة اليمنى.

وسدد عمر السعيد قذيفة علت العارضة بعد سلسلة من التمريرات المتقنة بين لاعبي الفريق، وتعامل محمود عبدالعزيز مع كرة عرضية بضربة رأس لكنها مرت فوق العارضة.

وأطلق محمود عبدالعزيز قذيفة صاروخية بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو نجح حارس أمونيا القبرصي في التصدي لها ببراعة.

ودفع الجهاز الفني في الدقيقة 75 بالثنائي حمدي النقاز وعبدالله جمعة، بدلا من حازم إمام وبهاء مجدي، كما شارك أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم، ومحمد عنتر بدلا من يوسف أوباما.

ونجح أيمن حفني بعد نزوله بدقائق قليلة في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة 76، من مهارة فردية رائعة بعدما راوغ أكثر من لاعب وسدد أرضية على يمين الحارس.

وشارك مصطفى فتحي بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات بدلا من محمد حسن.

وقام مصطفى فتحي بعد مشاركته بتقديم فاصل من المراوغات للاعبي أمونيا القبرصي وتسديد كرة تصدى لها الحارس.

وخاض الزمالك خلال معسكره في قبرص 4 مباريات ودية، الأولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3، والثانية امام أنورثوسيس فاماغوستا وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر، والرابعة أمام أمونيا وانتهت بالفوز بهدف أيمن حفني.