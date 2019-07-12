شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. فريق نسائي يمثل السعودية في كأس العالم لـ«البولينج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشارك 6 فتيات سعوديات لأول مرة في تاريخ رياضة البولينج، في بطولة العالم للسيدات، والتي تقام الشهر المقبل في الفترة من 22 حتى 30 أغسطس في لاس فيجاس.

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وسيضم الفريق كلاً من نهلة عدس ومريم الدوسري ومشاعل العبدالواحد وغادة نمر وأماني الغامدي وهديل تارمين، إضافة لمدربة المنتخب النسائي المصرية سارة جمال.

يُذكر أنه سبق ذلك ثلاث مشاركات في بطولات نسائية محلية عام 2018 و4 بطولات نسائية مفتوحة في المملكة لعام 2019، ومشاركة في البطولة العربية التي أقيمت في مصر شهر إبريل الماضي.

كان الاتحاد السعودي للبولينج قد وَقَّع مع المدربة المصرية سارة جمال للإشراف على تدريب المنتخب السعودي النسائي للبولينج.