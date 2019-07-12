شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا على أعتاب الانتقال إلى دنيزلي سبور التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية أن محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح على أعتاب الانتقال إلى دنيزلي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان نجم الزمالك سافر صباح اليوم، الجمعة، متجهاً إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا للاحتراف المشروط.

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وأفادت صحيفة «akishaber» التركية اليوم الجمعة بأن دنيزلي سبور توصل لاتفاق مع الجناح الأيسر على كل شيء.

وأضافت أن دنيزلي سبور عاد إلى الدوري التركي الممتاز بعد غياب تسعة أعوام، حيث تصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى التركي (2018-19).

ولفتت إلى أن صاحب الـ25 عامًا أحرز 11 هدفًا في 27 مباراة لعبها مع الزمالك خلال الموسم الجاري.

يذكر أن أزمة نشبت بين كهربا ومجلس إدارة الزمالك بسبب عقد اللاعب، قبل أن يؤكد رئيس النادي أن اللاعب يرتبط بعقد مع الأبيض لمدة ثلاثة أعوام أخرى.