شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا تبتسم للعرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @NAEEMTAMIMALHAC

ابتسمت بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بعد أن نجح ممثلا العرب بحجز مقعدين في المربع الذهبي للبطولة؛ عقب الفوز على ساحل العاج ومدغشقر أمس (الخميس) لينضما للسنغال ونيجيريا.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا «مصر 2019» بعد الفوز على مدغشقر بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السلام في دور الثمانية.

سجل ثلاثية تونس، فرجاني ساسي ويوسف المساكني ونعيم السليتي، في الدقائق 52 و60 و93، ليجدد النسور العهد مع المربع الذهبي للمسابقة الإفريقية بعد 15 سنة كاملة،

وسيواجه منتخب تونس نظيره السنغالي في نصف النهائي بعد غدٍ الأحد الساعة 7:00 مساء، بدورها برمجت الخطوط التونسية، 4 رحلات جوية إضافية، لنقل المشجعين التونسيين الراغبين في مساندة نسور قرطاج، خلال بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في مصر.

وجاء هذا القرار بطلب من رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بعد بلوغ منتخب تونس، نصف النهائي، بعد فوزه بثلاثية دون رد على مدغشقر في دور الثمانية، وتفاعلت سفارة مصر في تونس، مع هذا القرار، وقررت تقديم كافة التسهيلات لمنح الجماهير التونسية، تأشيرة دخول مصر، في وقت قياسي.

في المقابل تأهلت الجزائر بصعوبة بعد مباراة ماراثونية، عقب عبور عقبة كوت ديفوار بضربات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، باستاد السويس الجديد في دور الثمانية، وتقدم منتخب الجزائر بهدف سفيان فيجولي في الدقيقة 20 وتعادل منتخب كوت ديفوار بهدف جوناثان كودجيا في الدقيقة 62، وأضاع بغداد بونجاح ضربة جزاء في الدقيقة 48 للجزائر.

وفي ضربات الترجيح سجل للجزائر رامي بنسبعيني وإسلام سليماني وأندي ديلور وآدم أوناس وأضاع يوسف بلايلي، وسجل لكوت ديفوار فرانك كيسي وماكسويل كورنيه وماكس جراديل وأضاع ويلفريد بوني وسيري دي، وضرب منتخب الجزائر موعداً مع نيجيريا بعد غدٍ الأحد في دور الأربعة في البطولة الأفريقية.

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انفوجرافيك

- مواعيد مباريات دور نصف النهائي

الأحد 2019/7/14

* تونس- السنغال

7:00 مساء

* الجزائر- نيجيريا

10:00 مساء