شكرا لقرائتكم خبر عن غريزمان في «البارسا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "أ ف ب" (برشلونة) أعلن نادي برشلونة بطل أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم (الجمعة) أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024 بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو. وكتب برشلونة في بيان «اللاعب سيوقع عقدا مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو 2024 مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو». ولم يحدد النادي الكاتالوني ساعة وتاريخ التقديم الرسمي لغريزمان (28 عاما) إلى الجماهير.



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