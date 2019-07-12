شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم أمونيا القبرصى بهدف أيمن حفنى فى أول مشاركة لمصطفى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الزمالك على أمونيا القبرصى، بهدف نظيف سجله أيمن حفنى فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى جمعت بينهما اليوم الجمعة، فى آخر اللقاءات الودية للأبيض فى معسكره بقبرص.

واستطاع الزمالك خلال التجربة التى خاضها أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له في ختام معسكر الإعداد الخارجى حيث ستعود بعثة الفريق إلى القاهرة غداً السبت.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأول من اللقاء، نشاط ومحاولات مكثفة من جانب لاعبي الزمالك للتسجيل المبكر وسدد أوباما كرة رائعة من عرضيه بهاء مجدى لتتحول إلى ضربة ركنيه بعدما تصدى لها حارس فريق أمونيا القبرصى.

وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة مرت بجوار القائم من تمريرة متقنة من محمد إبراهيم ووصل لاعبو الزمالك الضغط المكثف على فريق أمونيا القبرصي ونجح الثنائي حازم إمام وأحمد مدبولي في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمني كما شكل بهاء مجدي ومحمد إبراهيم خطورة من الناحية اليسرى.

واعتمد الزمالك على اختراقات يوسف أوباما من العمق لتشكيل خطورة على مرمي أمونيا القبرصي وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبد العزيز ومحمد حسن وأهدر عمر السعيد فرصة محققه من عرضيه لحازم إمام لعبها بالرأس بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبى.

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الشوط الثاني

وفى بداية الشوط الثاني ، دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد سيد زيزو بدلا من أحمد مدبولي لزيادة الفعالية الهجومية على مرمي أمونيا القبرصي وكثف الزمالك من ضغطه خلال الشوط الثاني عن طريق أطراف بالاعتماد على محمد ابراهيم في الجبهة اليسرى وأحمد سيد زيزو بالجبهة اليمنى.

وسدد عمر السعيد قذيفة علت العارضة بعد سلسلة من التمريرات المتقنة بين لاعبي الفريق وتعامل محمود عبد العزيز مع كرة عرضية بضربة رأس لكنها مرت فوق العارضة وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة صاروخية بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو نجح حارس أمونيا القبرصي في التصدي لها ببراعة.

ودفع الجهاز الفني في الدقيقة ال 75 بالثنائي حمدي النقاز وعبد الله جمعة بدلا من حازم إمام وبهاء مجدي كما شارك أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم ومحمد عنتر بدلا من يوسف أوباما.

ونجح أيمن حفني ، بعد نزوله بدقائق قليلة في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة ال 80 من مهاره فرديه رائعة بعدما رواغ أكثر من لاعب وسدد أرضيه على يمين الحارس وشارك مصطفي فتحي بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات بدلا من محمد حسن وقام مصطفي فتحي بعد مشاركته بتقديم فاصل من المراوغات للاعبي أمونيا القبرصي وتسديد كرة يتصدى لها الحارس.

وخاض الزمالك خلال معسكره في قبرص 4 مباريات ودية الأولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3 ، والثانية أمام أنورثوسيس فاماغوستا وانتهت بالتعادل 3 – 3 ، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر والرابعة أمام أمونيا وانتهت بالفوز بهدف أيمن حفني.