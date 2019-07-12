شكرا لقرائتكم جلسة تعارف بين البرازيلى سيرجيو فارياس ولاعبي طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش جلسة تعارف مع لاعبى فريقه يوم الأحد المقبل مع إنطلاق معسكر الاعداد استعداداً للموسم الجديد ..حيث تبدأ فترة الإعداد بعد غدا باستاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

ونجح مجلس إدارة نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس مديراً فنياً للفريق، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن منصبه بنهاية الموسم .

ويمتلك سيرجيو فارياس سيرة ذاتيه رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى.

وحقق المدرب البرازيلى أيضاً بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى كوريا عام 2009، ونجح فى التتويج مع الفريق ذاته بلقب دورى أبطال آسيا فى نفس الموسم، وتولى القيادة الفنية للأهلى السعودى والوصل الإماراتى والهلال السودانى.

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وقاد فارياس فريق الهلال السودانى فى الفترة من 8 نوفمبر 2017 حتى إقالته من منصبه فى نهاية شهر مارس 2018.

المدرب البرازيلى ارتبط اسمه فى وقت سابق بناديى الزمالك والإسماعيلى ولكن لم تكلل المفاوضات بنجاح.

ويبلغ فارياس من العمر 52 عامًا، ويمتاز بقوة الشخصية ويجيد قراءة الملعب والتصرف فى المواقف الصعبة أثناء المباراة.

ويعد البرازيلى سيرجيو فارياس أفضل مدرب بقارة آسيا عام 2009 والرابع عشر عالميًّا، من قبل لجنة الإحصاء بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.