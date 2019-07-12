شكرا لقرائتكم شيكابالا يهنئ الننى بعيد ميلاده الـ27 مرتديا قميص أرسنال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، محمد النني لاعب ارسنال بعيد ميلاده الـ27، و نشر الفهد الاسمر على "انستجرام" صوره له مع النني و هنئة فيها بعيد ميلاده.

و ارتدى شيكابالا التيشرت الخاص بمحمد النني في ارسنال، و كتب له " كل سنة و انت طيب اخي" ليرد النني " حبيبي يا شيكا و انت طيب يا احرف لاعب في مصر".

و في سياق أخر ينتظر شيكابالا حالياً موقفه من العوده لنادي الزمالك بعد انتهاء إعارته مع ابولون سميرني اليوناني، منتظراً عودة الفريق من معسكر قبرص ليحسم أخمره خالد جلال المدير الفني للفارس الابيض.





