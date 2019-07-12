لاعب بتروجت ينتقل إلى السد السعودى...

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جدة - عمرو شويل وقع أحمد فوزى لاعب بتروجيت على عقود الانضمام الى فريق السد السعودى أحد أندية دوري الدرجة الثانية السعودي لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويعد أحمد فوزى من العناصر الذى تم الاستغناء عنها من قبل الجهاز الفنى لفريق بتروجيت بقيادة محمد عودة خلال الفترة الماضية بعد هبوط الفريق الى دورى القسم الثانى .
وهبط فريق بتروجت للقسم الثانى للمرة الاولى منذ صعوده عام 2007 / 2008 والابتعاد عن دورى الاضواء و الشهرة الموسم المقبل .
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