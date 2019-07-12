شكرا لقرائتكم لاعب بتروجت ينتقل إلى السد السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد فوزى لاعب بتروجيت على عقود الانضمام الى فريق السد السعودى أحد أندية دوري الدرجة الثانية السعودي لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويعد أحمد فوزى من العناصر الذى تم الاستغناء عنها من قبل الجهاز الفنى لفريق بتروجيت بقيادة محمد عودة خلال الفترة الماضية بعد هبوط الفريق الى دورى القسم الثانى .

وهبط فريق بتروجت للقسم الثانى للمرة الاولى منذ صعوده عام 2007 / 2008 والابتعاد عن دورى الاضواء و الشهرة الموسم المقبل .