شكرا لقرائتكم طارق حامد يشترط نصف العقد الخليجى للبقاء فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طارق حامد لاعب وسط الزمالك من مسئولى النادى الأبيض تعويضه مالياً لصرف النظر عن العروض الخليجية التى قدمت إليه خلال الأسبوع المنقضى حيث وصل إليه ولنادى الزمالك عرضا رسميا من اتحاد جدة السعودى بجانب عرضا إماراتيا للحصول على خدماته.

وكشف مصدر مقرب من طارق حامد إنه اشترط الحصول على نصف المقابل المالى المعروض عليه من اتحاد جدة السعودى لصرف النظر عن العرض السعودى والعروض الخليجية الأخيرة التى ستصل إليه خلال الفترة الجارية لضمه من صفوف النادى الأبيض فى ظل تمسك مسئولى قلعة ميت عقبة باستمراره فى الموسم الجديد كونه أحد العناصر الأساسية بالفريق.

ويتمسك طارق حامد بخوض تجربة خليجية فى الموسم المقبل من أجل تأمين مستقبله من الناحية المالية وفقا لما كشفه مصدر مقرب إلا إن رفض الزمالك حاليا للأمر جعله يقترح تعويضه مالياً بصورة مناسبة تجعله يصرف النظر عن تلك العروض الخارجية.

وكان مصدر مطلع بنادى الزمالك إن العرض الذى وصل لطارق حامد لاعب وسط الفريق بشكل رسمى من اتحاد جدة السعودى يتضمن ترك مسئولى النادى السعودى تحديد القيمة المالية الخاصة بالحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى لمسئولى النادى الأبيض، أوضح نفس المصدر ذاته إن عرض اتحاد جدة لمسئولى الزمالك الذى يتراوح من مليون إلى 2 مليون دولار لاستعارة طارق حامد مع وجود بند بأحقية الشراء لخدمات اللاعب لم يتضمن القيمة المالية الخاصة بذلك الأمر حيث تركه مسئولى النادى السعودى لنظرائهم فى الزمالك من أجل تحديد تلك القيمة وحسمها من خلال المفاوضات وكان الزمالك قد أوضح من خلال مسئوليه عن رفض التفريط فى طارق حامد ولكن يرغب الأخير فى خوض التجربة الخليجية خاصة فى ظل العرض المالى المقدم إليه بشأن راتبه السنوى.