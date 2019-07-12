شكرا لقرائتكم الأهلي ينجز صفقة على جبر خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم صفقة على جبر مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد المفاوضات التى تمت بين مسئول بارز في القلعة الحمراء واللاعب في الفترة الماضية.

وقال مصدر في الاهلي ، أن صفقة الأحمر مع على جبر شهدت تقدماً واضحاً بعدما طلب نادي بيراميدز التعاون مع إدارة الاهلي في ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مصالح مشتركة بين النادي وهو ما رحّبت به إدارة الاهلي حالياً بنسبة كبيرة.

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وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي رحّب بالتعاقد مع على جبر كونه يتميّز بالطول الفارع الذي يحتاجه الفريق حالياً للتعامل مع الكمرات العرضية التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية بشكل واضح.

وأوضح المصدر أن على جبر صاحب الـ30 عاماً رحّب بقوة باللعب للأهلي بل أنه أعلن إستعداداه للتنازل عن بعض مستحقاته في بيراميدز وتخفيض قيمة عقده من أجل اللعب للقلعة الحمراء وهو ما جعل الإدارة الأهلاوية تفتح خطوط مفاوضات مُكثفة مع اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الاهلي بصدد إنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة مع نظيرتها في نادي بيراميدز وهو ما ستُسفر عنه الأيام المقبلة.