شكرا لقرائتكم حارس المقاصة يحتفل بزفافه فى أحد فنادق السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إحتفل محمد كوكو حارس مرمي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة بزفافه بأحد الفنادق الكبرى بالسويس .

وحرص عدد كبير من نجوم فريق المقاصة ، وأفراد الجهاز الفني والاداري وبعض اعضاء مجلس ادارة النادي على الحضور والاحتفال مع كوكو والتواجد في حفل زفافه وتقديم التهنئة له .

وحرص عدد كبير من نجوم الاهلي وبعض الاندية من زملاء كوكو علي الحضور والاحتفال بالزفاف.

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ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة ميدو ، إجازة قصيرة للحارس على أن ينضم للتدريبات منتصف الأسبوع المقبل ، في اطار الاستعدادات لبداية الموسم الجديد .

وشارك محمد كوكو كحارس اساسي لفريق المقاصة في اخر 6 مباريات ببطولة الدوري ، بعد تعرض أحمد عادل الحارس الأساسي للفريق للإصابة .