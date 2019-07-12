حارس المقاصة يحتفل بزفافه فى أحد فنادق السويس...

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جدة - عمرو شويل إحتفل محمد كوكو حارس مرمي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة بزفافه بأحد الفنادق الكبرى بالسويس .
وحرص عدد كبير من نجوم فريق المقاصة ، وأفراد الجهاز الفني والاداري وبعض اعضاء مجلس ادارة النادي على الحضور والاحتفال مع كوكو والتواجد في حفل زفافه وتقديم التهنئة له .
وحرص عدد كبير من نجوم الاهلي وبعض الاندية من زملاء كوكو علي الحضور والاحتفال بالزفاف.
ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة ميدو ، إجازة قصيرة للحارس على أن ينضم للتدريبات منتصف الأسبوع المقبل ، في اطار الاستعدادات لبداية الموسم الجديد .
وشارك محمد كوكو كحارس اساسي لفريق المقاصة في اخر 6 مباريات ببطولة الدوري ، بعد تعرض أحمد عادل الحارس الأساسي للفريق للإصابة .
محمد كوكو
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