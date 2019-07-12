شكرا لقرائتكم نيوم تستضيف بطولة كرة قدم شاطئية لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستضيف منطقة "نيوم" الواقعة شمال غرب السعودية يوم الأربعاء المقبل البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، والتي تضم منتخبات السعودية والأرجنتين وإنجلترا والصين والإمارات ومصر على ملعب تم بناؤه خصيصاً من أجل هذه البطولة.

وسيواكب هذه البطولة ثلاث فعاليات شاطئية أخرى خلال نفس الفترة ستعقد كلها في قيال، وهي كأس العالم الخمسين للتزلج المائي وفعالية لرياضة الرغبي وأخرى للتنس.

وهذه هي المرة الثانية التي تحتضن فيها نيوم أنشطة وفعاليات رياضية، بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر أبريل الماضي، والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.