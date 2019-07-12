شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يضم الحارس الروماني رادو ويعيره لجنوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعاقده مع الحارس يونوت رادو من فريق جنوى بشكل نهائي.

وفي نفس الوقت، قرر مسؤولو إنتر ميلان إعارة اللاعب لجنوى لمدة موسم واحد، وكان رادو (22 عاما) شارك في 33 مباراة بالدوري الإيطالي مع جنوى.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه إنتر ميلان بإعارة اللاعب السويسري شيان إيميرز لفريق واسلاند بيفرين البلجيكي لمدة موسم واحد.