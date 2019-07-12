شكرا لقرائتكم بعد فسخ عقد غريزمان.. أتلتيكو مدريد يُقاضي برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة بدء "الإجراءات" للدفاع عن مصالحه بعدما أعلن غريمه برشلونة رسميا تعاقده مع مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان الذي اعتبره نادي العاصمة فسخ عقده بطريقة "أحادية".

واعتبر أتلتيكو أن المبلغ الذي دفعه النادي الكاتالوني الجمعة "غير كاف" لتحرير اللاعب من بنده الجزائي لأن برشلونة وغريزمان اتفقا على الصفقة قبل الأول من يوليو الحالي تاريخ تقلص البند الجزائي لعقده الممتد حتى 2023، من 200 مليون يورو إلى 120 مليونا.

ولم تكن وجهة بطل العالم الفرنسي الذي كان أعلن منذ مايو الماضي أنه سيترك أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم حيث تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، موضع شك.

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لكن مصير غريزمان أشعل توترا كبيرا بين أتلتيكو وبرشلونة، حيث ندد نادي العاصمة الاسبوع الماضي في بيان بـ"عدم احترام" اللاعب والنادي الكاتالوني بعدما تفاوضا سرا على التعاقد في شهر مارس الماضي في خضم المنافسة على الالقاب هذا الموسم وتحديدا خوض أتلتيكو مدريد لمباراتيه ضد يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا

وارتفع التوتر بين الناديين بعدما غاب غريزمان عن بداية استعدادات أتلتيكو مدريد للموسم الجديد الأحد الماضي ما دفع الأخير إلى فتح إجراء تأديبي بحق المهاجم الفرنسي.

وكان عقد غريزمان مع أتلتيكو الذي انضم إليه من ريال سوسييداد عام 2014، سينتهي عام 2023، وهو سجل له 133 هدفا في 257 مباراة وأحرز معه لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2018.