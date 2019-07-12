جدول مُفصل || موعد مباريات دور “نصف النهائي” أمم أفريفيا 2019 بعد تأكيد “الفرق...

الفرق المتأهلة لدور نصف النهائي أمم أفريفيا 2019 وجدول مباريات دور قبل النهائي بكأس أمم أفريفيا أصبح الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة، خاصة بعد انتهاء أخر مباريات الدور 8 بمباراة تونس ضد مدغشقر والتي استطاعت تونس بسهولة اقتناص الفوز من منتخب مدغشقر، وبدلك يكون قد تحددت الفرق والمنتخبات التي تأهلت للدور قبل النهائي.

وتجدر الإشارة إلى خروج منتخبات عريقة من الدور 16 وعلى رأس المنتخبات التي خرجت من دور 16 ومن المنافسة على كأس البطولة، كان على رأس هذه المنتخبات، منتخب مصر “الفراعنة” ومنتخب المغرب “أسود الأطلسي، وكان بصحبتهم منتخب الكاميرون والذي تم إقصائه بمعرف منتخب نيجيريا.

الفرق والمنتخبات المتأهلة لدور نثف نهائي أمم أفريفيا 2019

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هذا وقد جاءت الفرق والمنتخبات المتأهلة لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في نسخة 2019 كالتالي:

المنتخب الأول: منتخب السنغال، والذي أقصى منتخب بنين

المنتخب الثاني منتخب نيجيريا، والذي أقصى منتخب جنوب أفريقيا

المنتخب الثالث: منتخب الجزائر، والذي أقصى منتخب ساحل العاج

المنتخب الرابع: منتخب تونس، والذي أقصى منتخب مدغشقر

جدول مباريات دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا 2019

بعد انتهاء الدور 8 بخروج من خرج وتأهل من تأهل فمن المقرر حسب جدول المباريات الخاص بدور الثمانية فستكون لقاءات دور نصف النهائي كالتالي:

المباراة الأولى: منتخب نيجيريا ضد منتخب الجزائر 14 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. المباراة الثانية: منتخب تونس ضد منتخب السنغال يوم 14 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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