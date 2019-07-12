بالمستندات واللوائح.. ما موقف كهربا حال رحيله عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أثار محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك حالة من الجدل من خلال تلميحاته خلال الفترة الأخيرة حول علاقته مع إدارة ناديه، وموقفه من العقد الأخير الذي يربطه بالنادي حتى موسم 2021-2022.

وفي نفس وقت إعلان كهربا عن سفره خارج مصر، قال مصدر مقرب من اللاعب أنه سيتوجه إلى لبنان ومنها لتركيا من أجل التفاوض مع أحد الأندية هناك.

وأكدت تقارير تركية أيضًا أن اللاعب المصري دخل دائرة اهتمام دنيزلي سبور التركي بالتعاقد مع كهربا بعد تأهل إلى الدوري التركي.

وفي ظل كل هذا، نرصد من خلال هذه السطور أزمة كهربا مع إدارة الزمالك بشأن عقده الجديد الذي تم توثيقه العام الماضي، وما يمكن يحدث سواء كانت إجراءات التوثيق صحيحة، أو غير صحيحة.

موقف كهربا والزمالك واتحاد الكرة:

- العقد القديم ينتهي موسم 2018-2019

- الزمالك قام بتوقيع عقد مع كهربا ووثقه لدى اتحاد الكرة في صيف 2018 ليتمد إلى يونيو 2022

- بند 5 من المادة التاسعة في اللائحة المحلية، يقول: "في حالة عمل عقد جديد بين النادي ولاعبه وتكون هناك مدة مشتركة بين العقد القديم والجديد، فيجب توثيق العقد الجديد في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تحريره، مع قيام النادي بسداد الرسوم المقررة عن مدة العقد الجديد بالكامل."

- العقد الجديد الذي قام الزمالك بتوثيقه في صيف 2018، تم تأريخه في النسخة الموجودة لدى اتحاد الكرة بيوم 28 أغسطس 2017، أي بعد تجاوز المدة المطلوبة من أجل التوثيق.

- صرح عضو اتحاد الكرة مجدي عبد الغني في ذلك التوقيت أن الزمالك سدد نسبة الـ3% من عقد اللاعب الجديد، ويحق له توثيق العقد فى أى وقت وليس خلال شهر من توقيع العقد الجديد، لأنه عبارة عن تمديد عقد وليس تجديدا.

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- رئيس نادي الزمالك مؤخرًا تحدث عن أن كهربا أقر ضمنيًا بعقده الجديد ووافق عليه بحصوله على راتبه في الموسم الماضي، 2018-2019 وفقًا للعقد الجديد وليس القديم.

- إذا رغب كهربا في الاستمرار بإجراءات الشكوى ضد مسألة تمديد العقد عليه أن يقوم بالتوجه إلى لجنة التسوية والتحكيم، ثم الاتحاد الدولي وفي النهاية المحكمة الرياضية.

ماذا تقول لائحة فيفا؟

أولًا: الحكم على موقف كهربا يعتمد بشكل أساسي على إجراءات تسجيل اللاعبين المتبعة في الاتحاد المصري لكرة القدم، وإن كان العقد قد تم توثيقه بشكل صحيح وفي حالة وجود مخالفة فإن اللاعب يتم معاملته كلاعب حر باعتبار أن العقد القديم انتهى بنهاية موسم 2018-2019.

ثانيًا: إذا كان عقد كهربا الجديد صحيح وخالى من الأخطاء في عملية التسجيل واللاعب مستمر مع الزمالك حتى 2021-2022، فإن كهربا لا يحق له الرحيل لأي ناد أخر وإلا سيتم معاملته كلاعب فسخ عقده من طرف واحد لسبب رياضي غير عادل.

وينظم الاتحاد الاتحاد الدولي في المادة 17 من اللائحة شئون اللاعبين توابع فسخ العقد من طرف واحد لسبب رياضي غير عادل في 5 نقاط:

1- في كل الأحوال، الطرف الذي يفسخ العقد عليه دفع تعويض.

2- لا يمكن التنازل عن الحق في التعويض لصالح طرف أخر، إذا توجب على المحترف دفع التعويض عليه بالتضامن مع ناديه الجديد تحمل المبلغ المطلوب.

3- بالإضافة على وجوب دفع التعويض سيكون هناك عقوبات رياضية على أي لاعب يقوم بفسخ عقده في فترة الحماية، وهذه الفترة تكون في حدود 4 أشهر من إمكانية خوضه للمباريات الرسمية، وقد تصل العقوبة إلى 6 أشهر، ويتم تنفيذ عقوبة الإيقاف بداية من الموسم التالي مع ناديه الجديد.

4- بالإضافة إلى المشاركة في دفع التعويض المادي، فهناك عقوبات رياضية توقع على أي نادي يثبت مشاركته في عملية خرق للعقد خلال فترة الحماية، وما لم يثبت العكس أي نادي سيقوم بالتعاقد مع لاعب فسخ عقده بدون سبب رياضي عادل، يتم حرمانه من تسجيل اللاعبين الجدد على المستوى المحلي والدولي لفترتي انتقال.

5- أي شخص تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم يقوم بسلوك يساعد على فسخ عقد لاعب محترف مع ناديه لتسهيل عملية الانتقال يحب أن يتعرض للعقاب.

- في كل الأحوال يحصل اللاعب الذي يفسخ عقده من طرف واحد على بطاقة مؤقتة للعب مع ناديه الجديد حتى يتم الفصل بشكل نهائي في الأمر، وتحديد إن كان هناك خطأ من جانبه وبناء عليه تتحدد العقوبة المنتظرة بشأنه.