بهدف لأيمن حفني.. الزمالك يختتم معسكره بفوز أمام أومونيا القبرصي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق الزمالك على نظيره أومونيا القبرصي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في ختام معسكر الفريق المقام بقبرص.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عمر صلاح، حازم إمام، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، محمد حسن، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، أحمدمدبولي، محمد إبراهيم و عمر السعيد.

وحاول الزمالك استغلال الفرص التي سنحت له للتسجيل لكن دون جدوى في حين هدد الفريق القبرصي مرمى الزمالك في أكثر من محاولة لكن دون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق الأبيض بأحمد سيد "زيزو" بدلاً من أحمد مدبولي لزيادة الفعالية الهجومية على مرمي أمونيا القبرصي.

وكثف الزمالك من ضغطه خلال الشوط الثاني عن طريق طرفي الملعب بالاعتماد على محمد إبراهيم في الجبهة اليسرى وأحمد سيد زيزو بالجبهة اليمنى.

وسدد عمر السعيد قذيفة علت العارضة، بعد سلسلة من التمريرات المتقنة بين لاعبي الفريق.

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وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة صاروخية بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو نجح حارس أمونيا القبرصي في التصدي لها ببراعة.

ودفع الجهاز الفني في الدقيقة الـ 75 بالثنائي حمدي النقاز وعبد الله جمعه بدلاً من حازم إمام وبهاء مجدي.

كما شارك أيمن حفني بدلاً من محمد إبراهيم، ومحمد عنتر بدلا من يوسف أوباما.

ونجح أيمن حفني بعد نزوله بدقائق قليلة في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة الـ ٧٦، من مهاره فردية رائعة بعدما رواغ أكثر من لاعب وسدد أرضية على يمين الحارس.

وشارك مصطفي فتحي بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات بدلاً من محمد حسن.

وقام مصطفي فتحي بعد مشاركته بتقديم فاصل من المراوغات للاعبي أمونيا القبرصي وتسديد كرة يتصدى لها الحارس لينتهي اللقاء بفوز الزمالك .