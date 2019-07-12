محرز: هدف الجزائر كان الوصول لنصف النهائي لكن الآن سنلعب للفوز بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(أ ش أ):

قال الدولي الجزائري رياض محرز، إن هدف منتخب بلاده أصبح تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي حيث يواجه "محاربو الصحراء" منتخب نيجيريا "النسور الخضراء" بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وأكد محرز، في تصريحات أدلى بها اليوم /الجمعة/ للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" - إن "منتخبنا يتكون من محاربين شجعان ويجب أن نستغل الفرصة ونفوز بهذه البطولة".

وأضاف مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قائلا "قبل بداية البطولة كان هدفنا هو الوصول لنصف النهائي، لكن شهيتنا مفتوحة الآن ونرغب في الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية".

وبات منتخب "ثعالب الصحراء" من أقوى المرشحين للفوز بالنهائيات الأفريقية "مصر 2019" بعد مشوار حقق خلاله أربعة انتصارات ثم فوز بركلات الترجيح في ربع النهائي أمام كوت ديفوار، حيث سجل أبناء المدرب جمال بلماضي 10 أهداف ولم تستقبل شباكهم سوى هدف وحيد حتى الآن.