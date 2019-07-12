دموع بونجاح.. تحية فضل.. ولقطة إنسانية في حصاد ربع نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- أسامة عبد النبي وعلاء أحمد وفريد قطب وشروق غنيم وعبد الله عويس ومحمد حسام الدين:

إنتهت منافسات دور الـ 8 بكأس الأمم الأفريقية 2019 ، بتأهل أربع منتخبات للتنافس على بطاقتي قبل نهائي البطولة التي تقام في خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.

نجح كل من منتخبات السنغال ونيجيريا والجزائر وتونس في التأهل للدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية بعد 4 مباريات حملت الكثير من الإثارة.

ونرصد في هذا التقرير أهم الصور التي جاءت خلال مباريات الدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية 2019:

فرحة ماني بقيادة منتخب السنغال لقبل النهائي

طرد وليفيه فيردون لاعب بنين خلال مواجهة السنغال

الجماهير المصرية في مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

لقطة انسانية من لاعب نيجريا

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لقطة طريفة لحارس نيجيريا خلال مواجهة جنوب أفريقيا

تحية الجماهير لمحمد فضل في مواجهة نيجيريا وجنوب أفريقيا

بكاء بغداد بونجاح

فرحة جنونية لمنتخب الجزائر بعد التأهل

رئيس مدغشقر يساند منتخب بلاده في مواجهة تونس

فرحة المسكاني والخنيسي بتأهل منتخب تونس