ريال مدريد يؤكد رحيل زيدان عن معسكره في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد نادي ريال مدريد الإسباني رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن معسكر إعداد الفريق في مونتريال بكندا لأسباب شخصية.

ولم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه عن السبب الذي دفع زيدان لترك المعسكر فوراً والرحيل، ولم يحدد وجهة المدرب الفرنسي بعد خروجه من كندا.

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ويخوض ريال مدريد معسكراً صيفاً في كندا استعداداً لخوض منافسات كأس الأبطال الدولية استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وتولى زين الدين زيدان مهمة تدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي بعد إقالة سولاري عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وسيتولى دافيد بيتوني مساعد زيدان مهمة قيادة المران حتى يعود المدير الفني لريال مدريد مجدداً لاستئناف عمله بعد الانتهاء من أزمته الطارئة.