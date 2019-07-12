محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أكد نادي ريال مدريد الإسباني رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن معسكر إعداد الفريق في مونتريال بكندا لأسباب شخصية.
ولم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه عن السبب الذي دفع زيدان لترك المعسكر فوراً والرحيل، ولم يحدد وجهة المدرب الفرنسي بعد خروجه من كندا.
ويخوض ريال مدريد معسكراً صيفاً في كندا استعداداً لخوض منافسات كأس الأبطال الدولية استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
وتولى زين الدين زيدان مهمة تدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي بعد إقالة سولاري عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.
وسيتولى دافيد بيتوني مساعد زيدان مهمة قيادة المران حتى يعود المدير الفني لريال مدريد مجدداً لاستئناف عمله بعد الانتهاء من أزمته الطارئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يؤكد رحيل زيدان عن معسكره في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.