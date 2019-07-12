محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
قال مصدر مسئول بنادي الزمالك لـ "الخليج 365" إن النادي الأبيض يتحرك فى محاولة أخيرة لاحتواء أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق .
وسافر نجم الزمالك صباح اليوم الجمعة متجهاً إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا للتفاوض مع أندية بشكتاش ودينيزليسبور .
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن مسئولي الزمالك سيجتمعون مع والد "كهربا" خلال ساعات فى محاولة أخيرة لحل الأزمة ودياً قبل تصعيدها.
وانقطع كهربا عن تدريبات الزمالك بداعي أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.
ولكن كهربا يؤكد على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد في موعد متأخر.
يُذكر أن كهربا خاض 27 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-2019)، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 11 آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك من الزمالك بعد سفر كهربا إلي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.