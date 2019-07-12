اخبار الرياضه

أول تحرك من الزمالك بعد سفر كهربا إلي تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مسئول بنادي الزمالك لـ "الخليج 365" إن النادي الأبيض يتحرك فى محاولة أخيرة لاحتواء أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق .

وسافر نجم الزمالك صباح اليوم الجمعة متجهاً إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا للتفاوض مع أندية بشكتاش ودينيزليسبور .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن مسئولي الزمالك سيجتمعون مع والد "كهربا" خلال ساعات فى محاولة أخيرة لحل الأزمة ودياً قبل تصعيدها.

Advertisements

وانقطع كهربا عن تدريبات الزمالك بداعي أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.

ولكن كهربا يؤكد على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد في موعد متأخر.

يُذكر أن كهربا خاض 27 مباراة مع الزمالك في خلال الموسم الجاري (2018-2019)، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 11 آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك من الزمالك بعد سفر كهربا إلي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا