بسبب صفقة غريزمان.. أتلتيكو مدريد يلجأ للقضاء

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، بدء “الإجراءات” للدفاع عن “مصالحه” بعدما أعلن غريمه برشلونة رسمياً تعاقده مع مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي اعتبره نادي العاصمة فسخ عقده بطريقة “أحادية”.
واعتبر أتلتيكو أن المبلغ الذي دفعه النادي “الكاتالوني” “غير كاف” لتحرير اللاعب من بنده الجزائي لأن برشلونة وغريزمان اتفقا على الصفقة قبل الأول من يوليو (تموز) الحالي تاريخ تقلص البند الجزائي لعقده الممتد حتى 2023، من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً.
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