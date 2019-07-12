كراوتش يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المهاجم الإنجليزي بيتر كراوتش، اعتزاله كرة القدم اليوم الجمعة، بعد مسيرة احترافية استمرت 21 عاماً في الملاعب.

ولعب المهاجم الإنجليزي لـ11 فريقاً طوال مسيرته الرياضية، من بينها بورتسموث وأستون فيلا وليفربول وستوك سيتي، بالإضافة إلى مشاركته في 42 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.

كان كراوتش (38 عاماً) أعلن هذا القرار على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب: “بعد تفكير هذا الصيف قررت اعتزال كرة القدم، اللعبة التي أعطتني كل شيء. أنا ممتن للغاية لكل من ساعدني في الوصول إلى هذه المسيرة المميزة، ولمساعدتي في البقاء للعب لفترة طويلة”.

جدير بالذكر أن كراوتش سجل 108 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها 53 هدفاً بالرأس، في إجمالي 468 مباراة، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2006 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2007.