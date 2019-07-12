قائد الأهلي: التتويج بالدوري حياة أو موت

أكد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم تحديدًا يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة، والإدراك التام لأهمية التتويج بالبطولة بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولًا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة.

وقال عاشور في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن الجهاز الفني واللاعبين يركزون حاليًا على الاستعداد لمباراة المقاولون العرب التي تمثل أهمية كبيرة، على أن يتم بعدها التحضير لمباراة الزمالك الختامية للدوري، وهو ما يتم التأكيد عليه في جميع جلسات اللاعبين لأخذ الأمور خطوة بخطوة، وصولًا للهدف الذي يسعى إليه الجميع بالتتويج بالدرع.

وأضاف أنه على الصعيد الشخصي يمتلك في رصيده الفوز بـ11 لقبًا لبطولة الدوري، ويسعى إلى اللقب الثاني عشر، لافتًا إلى أنه لا يضع سقفًا لطموحاته، ويسعى دائمًا إلى خلق دوافع جديدة، وهذا الأمر تحديدًا يتحدث فيه بصفة مستمرة مع اللاعبين الشباب لتحفيزهم كما كان يحدث معه من قبل، وهو ما ساعده على حصد هذا العدد من الألقاب.