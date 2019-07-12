أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بطولة الدوري لها مذاق خاص، لاسيما أنها البطولة المفضلة لجماهير ناديه.
وقال ربيعة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة إن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الجهد بهدف الفوز بمباراتي المقاولون العرب والزمالك، خاصة وأن فريقه علي بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب، وهو ما يلقي على الجميع مسؤولية كبيرة ويدفعهم لضرورة بذل أقصى، لإسعاد الجماهير بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي لتحقيق أهداف المرحلة الحالية، والاستعداد بقوة أيضا للموسم الجديد.
وأضاف أن الفوز بتلك النسخة من بطولة الدوري على وجه التحديد مهما علي المستوي الشخصي ولاعبي الفريق بشكل عام، بعد أن شكك البعض في قدرة الأهلي على المنافسة خاصة في الأسابيع الأولى للبطولة، بسبب تأخر الفريق في ترتيب الجدول، وكان ذلك دافعا قويا لبذل أقصي جهد والرد بشكل عملي من خلال احتلال الصدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ربيعة: نأمل في التتويج بالدوري وإسعاد الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.