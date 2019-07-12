الزمالك يفوز على أمونيا القبرصي بهدف حفني في رابع التجارب الودية

انتهت مباراة الزمالك وأمونيا القبرصي، بهدف دون رد سجله أيمن حفني في الدقيقة الـ ٧٦ من الشوط الثاني ، في رابع اللقاءات الودية والأخيرة للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي ، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام .
واستطاع الزمالك خلال التجربة الرابعة له أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له ، في ختام معسكر الإعداد الخارجي حيث تعود بعثة الفريق الى القاهرة غد السبت .
الشوط الأول ..
شهدت الدقائق الأول من اللقاء ، نشاطا ومحاولات مكثفة من جانب لاعبي الزمالك للتسجيل المبكر .
وسدد يوسف أوباما كرة مميزة ، من ركنية بهاء مجدى تصدي لها حارس فريق أمونيا القبرصي .
وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة مرت بجوار القائم من تمريره متقنة لمحمد ابراهيم .
وواصل لاعبو الزمالك الضغط المكثف على فريق أمونيا القبرصي
ونجح الثنائي حازم إمام ، وأحمد مدبولي في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمني ، كما شكل بهاء مجدي ومحمدإبراهيم خطورة من الناحية اليسرى .
واعتمد الزمالك على اختراقات يوسف أوباما من العمق ، لتشكيل خطورة على مرمي أمونيا القبرصي .
وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبد العزيز ومحمد حسن .
وأهدر عمر السعيد ، فرصة محققة من عرضية لحازم إمام يلعبها بالرأس بجوار القائم .
لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي .
الشوط الثاني ..
وفى بداية الشوط الثاني ، دفع الجهاز الفني باللاعب أحمد سيد زيزو بدلا من أحمد مدبولي لزيادة الفعالية الهجومية على مرمي أمونيا القبرصي .
وكثف الزمالك من ضغطه خلال الشوط الثاني عن طريق الأجناب ، بالاعتماد على محمد إبراهيم في الجبهة اليسرى ، وأحمد سيد زيزو بالجبهة اليمنى .
وسدد عمر السعيد قذيفة علت العارضة ، بعد سلسلة من التمريرات المتقنة بين لاعبي الفريق .
وتعامل محمود عبد العزيز ، مع كرة عرضية بضربة رأس لكنها مرت فوق العارضة .
وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة صاروخية بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو نجح حارس أمونيا القبرصي في التصدي لها ببراعة .
ودفع الجهاز الفني في الدقيقة ال 75 بالثنائي حمدي النقاز وعبد الله جمعة ، بدلا من حازم إمام وبهاء مجدي .
كما شارك أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم ، ومحمد عنتر بدلا من يوسف أوباما .
ونجح أيمن حفني ، بعد نزوله بدقائق قليلة ، في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة ال ٧٦ ، من مهارة فردية رائعة بعدما رواغ أكثر من لاعب وسدد أرضية على يمين الحارس .
وشارك مصطفي فتحي بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات بدلا من محمد حسن .
وقام مصطفي فتحي ، بعد مشاركته بتقديم فاصل من المراوغات للاعبي أمونيا القبرصي وتسديد كرة يتصدى لها الحارس .
وخاض الزمالك خلال معسكره في قبرص 4 مباريات ودية ، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3 ، والثانية أمام أنورثوسيس فاماغوستا وانتهت بالتعادل 3 – 3 ، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر ، والرابعة أمام أمونيا وانتهت بالفوز بهدف أيمن حفني.
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