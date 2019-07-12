أتم نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي لتدعيم صفوفه بعقد يمتد حتى 2024.
وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في تقرير أوردته اليوم، أن يوفنتوس بصدد الإعلان عن ضم دي ليخت خلال الساعات القليلة المقبلة، بعقديمتد لخمس سنوات حتى 2024.
وأكد التقرير أن رسوم انتقال دي ليخت ليوفنتوس كلفت خزينة البيانكونيري 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يحصل عليهم اللاعب كل موسم.
وأضافت أن دي ليخت من المقرر
وارتبط اسم المدافع الشاب الهولندي بتصارع عمالقة أوروبا للظفر بخدماته، بحسب العديد من التقارير الصحفية، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه صاحب الـ19 ربيعًا مع ناديه أياكس خاصة بعد أن وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يضم دي ليخت لخمس سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.