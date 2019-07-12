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يوفنتوس يضم دي ليخت لخمس سنوات

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أتم نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي لتدعيم صفوفه بعقد يمتد حتى 2024.

وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في تقرير أوردته اليوم، أن يوفنتوس بصدد الإعلان عن ضم دي ليخت خلال الساعات القليلة المقبلة، بعقد

يمتد لخمس سنوات حتى 2024.

وأكد التقرير أن رسوم انتقال دي ليخت ليوفنتوس كلفت خزينة البيانكونيري 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يحصل عليهم اللاعب كل موسم.

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وأضافت أن دي ليخت من المقرر

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أن يغادر معسكر أياكس المقام بدولة النمسا خلال الأيام المقبلة للخضوع لفحوصات طبية بمدينة تورينو لإنهاء انضمامه ليوفنتوس.

وارتبط اسم المدافع الشاب الهولندي بتصارع عمالقة أوروبا للظفر بخدماته، بحسب العديد من التقارير الصحفية، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه صاحب الـ19 ربيعًا مع ناديه أياكس خاصة بعد أن وصل لنصف نهائي

 

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