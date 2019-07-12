ياسمين الجويلي تتوج بذهبية بطولة أفريقيا لناشئات الكاراتيه

نجحت البطلة الأوليمبية ياسمين نصر الجويلى لاعبة منتخب مصر للكاراتيه في الحصول على الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا لشباب الكاراتيه. واحتلت ياسمين المركز الأول في منافسات وزن ٤٨ كجم فى البطولة المقامة حاليًا في بوتسوانا خلال الفترة من 11 حتى 16 يوليو الجاري. وكان منتخب الكاراتيه للناشئين والشباب قد حقق المركز الثانى بمنافسات دورى الشباب الذى أقيم في كرواتيا بعدما حصد 10 ميداليات متنوعة.

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