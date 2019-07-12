أحمد الجندى يحزر فضية بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث

توج أحمد الجندى لاعب المنتخب القومى المصرى للخماسي الحديث بفضية بطولة العالم للخماسي الحديث ببطولة العالم للناشئين "تحت 21 سنة" ‏والمقامة حالياً من 5 حتى 14 يوليو الجارى بمدينة جونكوف البولندية .‏

وجاء الجندى في المركز الثانى محققاً 1447 نقطة ، فيما حصل على المركز الأول لاعب المنتخب الفرنسى جان باتيسـى محققاً 1454 نقطة ، وحل ثالثا لاعب منتخب بولندا لوكاس محققاً 1440 نقطة ، بينما حقق شريف ياسر لاعب منتخبنا الوطني أيضا المركز الـ 22 بـ 1364 نقطة وجاء

على الدين شريف فى المركز الـ 32 بـ 1308 نقطة بينما أدت إصىابة اللاعب مهند طارق "صاحب ذهبية تتابع الفرق" فى البطولة ذاتها من إستكمال البطولة .

الجدير بالذكر أن المنتخب المصرى حصل على حتى الآن على ذهبية وفضيتان بالبطولة حيث فاز الفريق "مهند طارق وشريف ياسر" بذهبية تتابع الفرق وفاز الفريق "سلمى أيمن وأميرة قنديل ونورين بولس" بالميدالية الفضية لفرق الناشئات .

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبين ‏‏"أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر ، مهند طارق ، على ‏الدين سويلم ، واللاعبات هايدى عادل ، سلمى أيمن ، مريم عامر ، أميرة ‏قنديل ، نورين بولس ، ويرافقهم رؤوف حسام المدير الفنى للناشئات ، ‏عمرو سيد مدير فنى الناشئين ، محمد غيث مدرباً للسلاح ، خالد السنباطى ‏مدرباً للفروسية ، محمد نجاح للياقة البدنية ، هند عيسى أخصائى تأهيل نفسى ‏وحركى ، عصام زايد مدرباً للرماية .‏

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هذا وتختتم فعاليات البطولة يوم السبت 13 ‏يوليو بمسابقات الزوجى المختلط .‏

وتعود البعثة بسلامة الله إلى أرض الوطن يوم الأحد 14 يوليو الجارى