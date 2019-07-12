منتخب مصر لناشئي السلة يتغلب على رواندا بنصف نهائي بطولة أفريقيا

نجح المنتخب الوطني لناشئي السلة في التغلب على نظيره رواندا في نصف نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر.
وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة 78 مقابل 51 لرواندا.
ويقود المنتخب فنياً رفيق يوسف.
ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، ووصل المنتخب الوطني إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولي، بالتغلب على نيجيريا والجزائر وأنجولا.
وتضم قائمة المنتخب كلاً من عمر
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