انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأمونيا القبرصي ، بالتعادل السلبي في رابع اللقاءات الودية والاخيرة للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي ، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام.
واستطاع الزمالك أن يشكل خطورة خلال الـ 45 دقيقة الأولى للمباراة ، ويستحوذ على مجريات الأمور داخل الملعب متفوقا على الفريق القبرصي.
شهدت الدقائق الأولى من اللقاء، نشاط ومحاولات مكثفة من جانب لاعبي الزمالك للتسجيل المبكر .
وسدد يوسف أوباما كرة قوية ، من ركنيه بهاء مجدي تصدي لها حارس فريق أمونيا القبرصي.
وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة مرت بجوار القائم من تمريرة متقنة لمحمد إبراهيم .
وواصل لاعبو الزمالك الضغط المكثف
ونجح الثنائي حازم إمام ، وأحمد مدبولي في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمني ، كما شكل بهاء مجدي ومحمد إبراهيم خطورة من الناحية اليسرى .
واعتمد الزمالك على اختراقات يوسف أوباما من العمق ، لتشكيل خطورة على مرمي أمونيا القبرصي .
وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبد العزيز ومحمد حسن .
وأهدر عمر السعيد ، فرصة محققه من عرضيه لحازم إمام يلعبها بالرأس بجوار القائم .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتعادل مع أمونيا القبرصي في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.