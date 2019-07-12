الزمالك يتعادل مع أمونيا القبرصي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأمونيا القبرصي ، بالتعادل السلبي في رابع اللقاءات الودية والاخيرة للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي ، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام.

واستطاع الزمالك أن يشكل خطورة خلال الـ 45 دقيقة الأولى للمباراة ، ويستحوذ على مجريات الأمور داخل الملعب متفوقا على الفريق القبرصي.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء

، نشاط ومحاولات مكثفة من جانب لاعبي الزمالك للتسجيل المبكر .

وسدد يوسف أوباما كرة قوية ، من ركنيه بهاء مجدي تصدي لها حارس فريق أمونيا القبرصي.

وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة مرت بجوار القائم من تمريرة متقنة لمحمد إبراهيم .

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وواصل لاعبو الزمالك الضغط المكثف

على فريق أمونيا القبرصي.

ونجح الثنائي حازم إمام ، وأحمد مدبولي في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمني ، كما شكل بهاء مجدي ومحمد إبراهيم خطورة من الناحية اليسرى .

واعتمد الزمالك على اختراقات يوسف أوباما من العمق ، لتشكيل خطورة على مرمي أمونيا القبرصي .

وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبد العزيز ومحمد حسن .

وأهدر عمر السعيد ، فرصة محققه من عرضيه لحازم إمام يلعبها بالرأس بجوار القائم .