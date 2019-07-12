محمود العدل يسافر العراق ليحاضر عن إصابات الملاعب بدورة الاتحاد العربي لليد

يسافر الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربي، صباح الأحد إلى العراق، ليلقي محاضرة طبية عن إصابات الملاعب في كرة اليد، وذلك خلال الدراسة الدولية للمدربين المقرر إقامتها في مدينة أربيل العراقية المقامة خلال الفترة من 9 حتى 17 يوليو الجاري.
وأكد العدل أن المحاضرة ستكون عن إصابات مفصل الكتف والركبةوالعضلات، من خلال توضيح أسباب الإصابة وتوعية الدارسين بطرق تجنبها والوقاية منها وكيفية علاجها.
وينظم حاليا الاتحاد العربي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد العراقي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، دراسة دولية للمدربين للحصول علي الرخصة الدولية، وذلك في مدينة أربيل العراقية تستمر حتى 17 يوليو الجاري، ويحاضر
وتأتي هذه الدراسات امتدادا لخطة الاتحاد العربي لكرة اليد لتقديم مزيد من الدعم للمدربين بالوطن العربي ودعما لجهود الاتحاد الدولي والاتحادات العربية لاطلاع المدربين علي الجديد في عالم التدريب.
الجدير بالذكر أنه سيتم منح الدارسين المجتازين لهذه الدراسات الرخصة الدولية لتدريب كرة اليد من الاتحاد الدولي «مستوى D» وشهادة تدريب من الاتحاد العربي لكرة اليد، شريطة اجتيازهم للاختبارات النظرية التي ستعقد في نهاية الدراسات.
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