" أمح " يضع خطة هروب كهربا من الزمالك

غادر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة اليوم متجهًا إلى تركيا للتوقيع على عقود انضمامه لأحد الأندية المهتمة بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.
وجاء سفر كهربا إلى تركيا ليفجر أزمة داخل نادي الزمالك حيث أكد النادي الأبيض أن اللاعب يرتبط بعقد معه حتى 2022 بينها أكد كهربا أن عقده مع القلعة البيضاء منهي ومن حقه الرحيل في أي وقت.
وأكدت مصادر أن " أمح " مشجع النادي الأهلي الشهير لعب دورًا كبيرًا في هروب كهربا منالزمالك حيث يعد احتراف اللاعب مجرد وسيلة للانتقال إلى النادي الأهلي في الفترة القادمة بناءً على رغبة " أمح " الذي تربطه علاقة وثيقة باللاعب كما أن كهربا أكد في وقت سابق على حبه لمشجع الأهلي وتفاؤله به.
وخرج أمح في فيديو منذ شهور موجهًا رسالة لجماهير الزمالك التي هاجمت كهربا مؤكدًا أنه يسيعى لانتقال اللاعب إلى الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.
وأشارت مصادر أن كهربا سيضع شرطًا في
وكان اللاعب قد تخلف عن حضور فترة إعداد الفريق منذ بدايتها حتى الأن وقد وصلت الغرامة الموقعة عليه طبقًا لتصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مبلغًا يفوق الـ 2 مليون جنيه وقد وصلت العلاقات بين اللاعب والنادي لطريق مسدود بعد أن طالب كهربا بتعديل عقده أولا للعودة إلى التدريب ورفع الغرامات الموقعة عليه، وقد أكد ذلك مصدر مقرب من اللاعب.
يُذكر أن كهربا خاض مع الزمالك 27 مباراة في الدوري بالموسم الجاري، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 11 آخرين.
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