منتخب الشاطئية يواجه السعودية وهولندا وديًّا

يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية، مع السعودية وهولندا وديًّا خلال الأيام المقبلة على هامش دورة ودية المقبلة على هامش دورة وديةتقام في السعودية. وكان اتحاد الكرة استقر على تعيين د.جمال محمد علي مدربا للمنتخب خلفًا لأحمد عبدالرازق.

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