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فاطمة قرني تحقق ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

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حققت فاطمة قرني لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبي، الميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة خلال الفترة من ١٠ الى ٢١ يوليو بمدينة نور سلطان في كازاخستان.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 20 لاعب ولاعبة بواقع 7

لاعبين وهم، محمد صبحي، ومتولى مطحنة، وشريف عثمان، وهانى محسن، وطه عادل، ومحمد السيد، ومحمود صبرى، و 13 لاعبة وهن، فاطمة عمر، ونادية فكرى، وراندا تاج الدين،
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وريحاب احمد رضوان، وأمانى الدسوقى، وجيهان غريب، وامل حنفى، وجيهان جلال، وفاطمة محمد محروس، ونوال الرفاعى، وريحاب وفا، وايمان شلبى، وأميمة حسن.

وتضم بعثة منتخب مصر كل من ابراهيم امين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية رئيسا للبعثة ومحمود نبيل مدربا، وشعبان الدسوقى مدربا عاما، ومحمد عوض مديرا اداريا.

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