فاطمة قرني تحقق ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

حققت فاطمة قرني لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبي، الميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة خلال الفترة من ١٠ الى ٢١ يوليو بمدينة نور سلطان في كازاخستان.
وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 20 لاعب ولاعبة بواقع 7لاعبين وهم، محمد صبحي، ومتولى مطحنة، وشريف عثمان، وهانى محسن، وطه عادل، ومحمد السيد، ومحمود صبرى، و 13 لاعبة وهن، فاطمة عمر، ونادية فكرى، وراندا تاج الدين،
وتضم بعثة منتخب مصر كل من ابراهيم امين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية رئيسا للبعثة ومحمود نبيل مدربا، وشعبان الدسوقى مدربا عاما، ومحمد عوض مديرا اداريا.
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