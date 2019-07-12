أتلتيكو مدريد يُبرز خطأ فادح في صفقة جريزمان مع برشلونة

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أكد أتلتيكو مدريد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد برشلونة بعد أن وقع مع صانع ألعابه “أنطوان جريزمان” بمبلغ 120 مليون يورو، أقل من قيمة فسخ العقد الرسمية بـ 80 مليون يورو.

وأصدر بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي “برشلونة”، بيانًا يؤكد فيه تسديده لمبلغ 120 مليون يورو في مقر لا ليجا بمدريد في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة.

مع ذلك، زعمت إدارة أتلتيكو مدريد أن اللاعب فسخ عقده قبل أن ينخفض البند إلى 120 مليون يورو من 200 مليون يورو، بالتالي يحق لهم الآن الحصول على 80 مليون يورو إضافية من برشلونة.

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وقال بيان أتلتيكو مدريد “ظهر أنطوان جريزمان ممثلاً بمحاميه في مقر دوري المحترفين لكرة القدم لفسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد من طرف واحد، بعد أن أودع نادي برشلونة باسم اللاعب مبلغ 120 مليون يورو في حساب أتلتيكو مدريد”،

وأضاف البيان “يؤكد أتلتيكو مدريد أن المبلغ المدوع لا يكفي لتلبية شرط فسخ العقد، لأنه من الواضح أن اتفاق اللاعب واتفاق برشلونة قد تم قبل أن يتم تخفيض الشرط المذكور أعلاه من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو”.

وأكمل أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي “اللاعب فك ارتباطه بالنادي يوم 14 مايو الماضي، ويعتقد أتلتيكو مدريد أن إنهاء العقد حدث قبل نهاية الموسم الماضي بسبب الأحداث والأفعال التي بدرت من اللاعب، ولهذا السبب بدأ بالفعل الإجراءات التي اعتبرها مناسبة للدفاع عن حقوقه ولمصالحه المشروعة”.