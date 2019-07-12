المصري يُعرقل انتقال إسلام عيسى إلى الأهلي

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عرقلت إدارة النادي المصري البورسعيدي انتقال الجناح الدولي السابق “إسلام عيسى” إلى صفوف الأهلي نهاية الأسبوع الماضي، عن طريق التمادي في مطالبها المالية والفنية.

المصري طلب مبلغ 25 مليون جنيه بالإضافة لاستعارة ااثنين من لاعبي الأهلي فوق الحاجة مثل صانع الألعاب “أحمد الشيخ”.

وأبدى إسلام عيسى رغبته في مغادرة بورسعيد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على أمل تحقيق حلمه القديم بالانتقال إلى الأهلي، لكن إدارة المصري لم تحترم رغبته تلك وفعلت كل ما في وسعها لعرقلة الصفقة.

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وتواصل وكيل أعمال إسلام عيسى (ممدوح عيد) مع أحد مسؤولي الأهلي منذ فترة، وأكد له ترحيب المصري ببيع اللاعب لكن نظير مبلغ مالي ولاعبيّن اثنين من الأهلي، وهو ما تحفظ عليه المسؤول في ذلك الوقت، واصفًا مطالب المصري بالمبالغ فيها للغاية.

وقضى صاحب الـ 24 عامًا الموسمين الماضيين بين صفوف المصري البورسعيدي بعدما مثل ناديي النصر والعبور في الفترة ما بين عامي 2015 و2017.

وتألق عيسى مع المصري في بطولة الكونفدرالية عام 2018، وقاد الفريق للتأهل إلى نصف النهائي.

كما قدم اللاعب مستوى جيد خلال الموسم الماضي رغم التغييرات الفنية التي طرأت على المصري بعد مغادرة حسام حسن لتدريب بيراميدز، واستطاع إسلام عيسى تسجيل 7 أهداف في الدوري.

ومن المنتظر تحول وجهة إسلام عيسى من الأهلي إلى نادي بيراميدز، حيث عرض هذا الأخير مبلغ مليون دولار، ما يعادل 66 مليون جنيه مصري، بعدما أصبح وكيل أعماله -ممدوح عيد- مديرًا تنفيذيًا لبيراميدز.