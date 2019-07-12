رياضة | ضربة قاضية لمنتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لمنتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي نيس الفرنسي، على انتهاء مشوار لاعبه يوسف عطال مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية سيغيب على إثرها باقي المباريات.

وقال نادي نيس عبر بيان رسمي: "يوسف عطال لديه كسر في عضلة الترقوة ولن يشترك فيما تبقى من بطولة أمم أفريقيا".

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وكان عطال قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب الجزائر ضد كوت ديفوار بالمباراة التي حسمت تأهل الخُضر إلى نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3، حيثُ انتهى الوصت الأصلي بالتعادل 1-1.

وقال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عقب نهاية المباراة: "رأيت يوسف عطال الذي تعرض لإصابة يبكي بجانبي وهو ما جعلني أبكي أثناء ركلات الترجيح".

وسيكون منتخب الجزائر على موعد مع مباراة قوية ضد نيجيريا يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كان 2019 والفائز يلتقي في المباراة النهائية مع "تونس أو السنغال".