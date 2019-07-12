رياضة | خرونفيخن بطلًا لسباق فرنسا للدراجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خرونفيخن بطلًا لسباق فرنسا للدراجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الهولندي ديان خرونفيخن بالمرحلة السابعة لسباق فرنسا للدراجات، التي امتدت لمسافة 230 كيلومترا من بيلفور، اليوم الجمعة.

وتفوق متسابق فريق جامبو-فيسما على الأسترالي كاليب ايوان، متسابق لوتو سودال، والسلوفاكي بيتر ساجان متسابق بورا هانزجروهه، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

Advertisements

واحتفظ الإيطالي جوليو تشيكوني متسابق فريق تريك سيجافريدو بالقميص الأصفر، لمتصدر الترتيب العام.

وستمتد المرحلة الثامنة غدا السبت لمسافة 200 كيلومتر، من ماكو إلى سانت إيتيان.