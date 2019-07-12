رياضة | سويلم يعقد جلسة مع غريب بسبب وديات الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويلم يعقد جلسة مع غريب بسبب وديات الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، عقد جلسة مع ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم،خلال الأيام المقبلة، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الأوليمبي، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي معسكرا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وخوض عدد من المباريات الودية، ضمن الأجندة الدولية للفيفا، تحضيرا للبطولة القارية.

وكان شوقي غريب، طالب بتنظيم أربعة مباريات ودية مع منتخبات من المستوى الأول خلال المعسكر، للوقوف على أداء لاعبيه والوصول للتشكيل النهائي للبطولة المقرر إقامتها بالقاهرة نوفمبر المقبل.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.