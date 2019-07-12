رياضة | جريزمان يورط أتلتيكو مدريد بخسارة فادحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يورط أتلتيكو مدريد بخسارة فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي أتلتيكو مدريد مبلغ جديد من صفقة جريزمان لصالح نادي ريال سوسيداد بعد اتمام تعاقده مع برشلونة في الساعات الماضية.

وأعلن برشلونة اليوم تعاقده مع الفرنسي جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي ، وسيوقع جريزمان على عقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2024 وسوف يحصل على راتب سنوي قدره 17 مليون يورو ، ويتضمن العقد 800 مليون يورو، كشرط جزائي في عقده.

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ووفقاً لصحيفة الأس ، سيحصل ريال سوسيداد على مبلغ قدره 24 مليون يورو من أصل الـ120 مليون يورو الذي دفعهم البارسا لأتلتيكو مدريد لكسر عقد جريزمان ، ويمكن أن يزيد ذلك أكثر إذا تمكن أتلتيكو من الحصول على 80 مليون يورو إضافية. الجمعة.

وسيحصل ريال سوسيداد على هذا المبلغ من أتلتيكو مدريد بسبب البند الموجود في عقد جريزمان قبل انتقاله لنادي أتلتيكو مدريد يفيد بحصوله على مبلغ مالي حال انتقاله لنادي جديد في المستقبل.

مبلغ 24 مليون يورو الذي حصل عليه ريال سوسيداد ، قد يصل إلى 40 مليون يورو إذا تمكن أتلتيكو مدريد من تأكيد توقيع برشلونة معه قبل الأول من يوليو لأن الشرط الجزائي وقتها كان 200 مليون يورو.