رياضة | نيمار يعطي برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يعطي برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "SPORX" فإن نيمار قد قال خلال تصريحات تلفزيونية: "باريس سان جيرمان سمح لي بالتفاوض من اجل الانتقال وتنتظر عرضاً مناسباً".

وأضاف نجم برشلونة السابق: "مدير برشلونة التقى بـ والدي واذا لم اتمكن من الذهاب الى برشلونة سأرتدي قميص باريس بكل فخر".