رياضة | ريال مدريد يسرع من عملية التخلص من اللاعبين خلال الميركاتو الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسرع من عملية التخلص من اللاعبين خلال الميركاتو الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني، لتسريع عمليات الخروج في مونتريال، وفي ليلة الأحد، سيلتقي فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز مع زين الدين زيدان في معسكر ريال مدريد ويتطلعون إلى تقليص حجم تشكيلة المدري الفرنسي.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن فكرة إدارة ريال مدريد هي إيجاد ستة أندية لستة لاعبين في الفريق، رغم أن ذلك لن يكون سهلاً، ويتطلب الأمر عروضاً جذابة تلبي تطلعات النادي الأبيض، ثانياً، هناك مسألة الراتب المرتفع الذي يتمتع به الغالبية العظمى من اللاعبين.

وأيضاً وجود العديد من الفرق الموجودة حالياً في الولايات المتحدة يسهل على بعض اللاعبين للمغادرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الرئيس والمدير التنفيذي بين اللاعبين سيوضح حالة اللاعبين الذين ليسوا متأكدين مما إذا كانوا يريدون مغادرة النادي أم لا.

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في الصيف الماضي، سعى ريال مدريد إلى إستخدام علاقته مع بعض أكبر الأندية الأوروبية لصالحهم، رغم من أن الأمر مفاجئاً عندما تأتي بعض الفرق من أجل لاعبي النادي.

قبل عامين، قدم خوسيه مورينهو، مع مانشستر يونايتد، عرضاً لجاريث بيل عشية المباراة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد. قبل أيام، التقى فلورنتينو بيريز مع والد كيليان مبابي للتوقيع مع اللاعب الفرنسي، لكنه في النهاية لم يتمكن من ذلك.

في الأيام المقبلة، يمكن تكرار مشاهد مماثلة بحضور أندية مثل أرسنال وبايرن ميونخ، وهما أحد الأندية المحتملة لشراء بعض اللاعبين من ريال مدريد.

بعض من يتوقع أن يغادروا النادي هم كيلور نافاس، أحد قلوب الدفاع (فاييخو أو ناتشو)، ولاعبي خط وسط مثل سيبايوس، جيمس رودريجيز، وربما إيسكو، بيل، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز. وجود بيريز في مونتريال سوف يسرع هذه التحركات بينما يتطلع زيدان لإكمال تشكيلته قبل بداية الموسم.