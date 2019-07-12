رياضة | "الليجا" تضع برشلونة في ورطة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليجا" تضع برشلونة في ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني، يشعر بغضب شديد، بسبب موعد بداية الدوري الإسباني "لا ليجا" وهو يوم الجمعة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن البلاوجرانا سيكون قد عاد من أمريكا قبل 5 أيام من بداية الليجا، حيث سيلعب ضد نابولي الإيطالي.

الجدير بالذكر أن الرحلات الجوية الطويلة مثل رحلة أمريكا تحتاج غالبا 3 أيام حتى تتعافى منها لذلك اللاعبين سيكون لديهم يومين للاستعداد فقط! لذلك البارسا متفاجئ وغاضب لانه سيلعب الجمعة.