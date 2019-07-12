رياضة | أول رد رسمي من نيمار على انتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي من نيمار على انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان، على اقترابه من مغادرة الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأنه نال إذن الإدارة للتفاوض مع برشلونة.

ونقلت صحيفة "SPORX" التركية، تصريحات نيمار الذي قال خلالها: "باريس سمحت لي بالتفاوض من أجل الانتقال وتنتظر عرضاً مناسباً".

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وتابع النجم البرازيلي حديثه: "مدير برشلونة التقى بوالدي وإذا لم اتمكن من الذهاب إلى برشلونة سأرتدي قميص باريس بكل فخر".

كما ترغب إدارة برشلونة في التعاقد مع نيمار هذا الصيف، حيثُ تدهورت علاقة اللاعب بالنادي كثيراً حيثُ غاب عن مران الفريق بدون إذن مسبق مما جعل الإدارة تصدر بياناً وتهاجمه خلاله.

الجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في 2017 وذلك بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.