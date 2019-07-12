رياضة | بعد تهديد أتلتيكو مدريد.. تقارير تدافع عن برشلونة بسبب صفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهديد أتلتيكو مدريد.. تقارير تدافع عن برشلونة بسبب صفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافعت تقارير صحفية كتالونية، عن نادي برشلونة الإسباني، بعدما أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن اللجوء للقضاء، في حال لم يدفع البارسا مبلغ 200 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أنه تم التوقيع مع جريزمان بعدما انخفض شرطه الجزائي من 200 لـ120 مليون في 1 يوليو.

وأضافت التقارير أنه كان اللاعب ينتظر لكي يوقع لنادي آخر، وأن هذه مسرحية، وواضح أنه توصل لاتفاق مع البارسا منذ أشهر، سيتم التوصل لاتفاق عندما يكون سيريزو بوضع جيد.