رياضة | أزمة جديدة.. الأهلي مطالب بالاستغناء عن أحد نجوم الفريق في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة.. الأهلي مطالب بالاستغناء عن أحد نجوم الفريق في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش مسئولو النادي الأهلي، أزمة جديدة بعد التعاقد مع المالي أليو ديانج، نجم خط وسط فريق مولودية الجزائر خلال الأيام الأخيرة، بعدما أصبح يمتلك الفريق 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم؛ التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا كوستا، بجانب ديانج.

ويسعى الأهلي أيضا للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز، خلال الفترة المقبلة، ولكن سيكون الأحمر إذا ما أتم هذا التعاقد مضطرا للاستغناء عن لاعب أجنبي واحد فقط .

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وتوجد حالة من الانقسام في إدارة الكرة بالأهلي حول اللاعب الذي سيتم الاستغناء عنه أو إعارته، إذا ما تعاقد النادي مع مهاجم جديد أو لم يطبق قرار اللاعب الشمال إفريقي.

ويسعى الأهلي حاليا لحسم هذا الملف، بإعارة أو رحيل أحد لاعبيه الأجانب، حال تم التعاقد مع مهاجم جديد أو لم يطبق قرار اللاعب الشمال إفريقي، وحددت لجنة الكرة الثنائي النيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا ليكون أحدهم أحد الراحلين في الصيف.